Все новости
Бой за пояс тяжёлого веса Алекс Перейра — Сириль Ган стал соглавным событием в Белом доме

Комментарии

Стал официально известен соглавный бой на турнире UFC, который состоится в Белом доме. В нём за пояс в тяжёлом весе подерутся бразилец Алекс Перейра и француз Сириль Ган.

Об этом официально сообщил глава промоушена Дана Уайт на турнире 326, который проходит на данный момент.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.

Алекс Перейра оставил пояс в полутяжёлом весе и сразится в новой весовой. В предыдущем бою он нокаутировал Магомеда Анкалаева. Ган же дрался за пояс в тяжёлом весе с Томом Аспиналом, однако бой был остановлен из-за тычка в глаз со стороны француза.

Алекс Перейра показал спарринг с девушкой

