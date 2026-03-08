Стал известен полный кард участников турнира UFC в Белом доме
Стал официально известен полный кард участников громкого турнира UFC в Белом доме. Все бои анонсировал глава промоушена Дана Уайт на турнире 326, который проходит на данный момент.
Полный кард участников турнира, начиная с главного боя:
- Илия Топурия — Джастин Гэтжи (чемпионский бой в лёгком весе);
- Алекс Перейра — Сириль Ган (бой за временный пояс в тяжёлом весе);
- Шон О'Мэлли — Айманн Захаби;
- Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
- Бо Никал — Кайл Дакас;
- Диего Лопес — Стив Гарсия.
Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.
