Стал известен полный кард участников турнира UFC в Белом доме

Стал официально известен полный кард участников громкого турнира UFC в Белом доме. Все бои анонсировал глава промоушена Дана Уайт на турнире 326, который проходит на данный момент.

Полный кард участников турнира, начиная с главного боя:

  1. Илия Топурия — Джастин Гэтжи (чемпионский бой в лёгком весе);
  2. Алекс Перейра — Сириль Ган (бой за временный пояс в тяжёлом весе);
  3. Шон О'Мэлли — Айманн Захаби;
  4. Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
  5. Бо Никал — Кайл Дакас;
  6. Диего Лопес — Стив Гарсия.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.

Бой за пояс тяжёлого веса Алекс Перейра — Сириль Ган стал соглавным событием в Белом доме
