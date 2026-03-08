Скидки
Рауль Росас одолел Роба Фонта единогласным решением судей на турнире UFC 326

Рауль Росас одолел Роба Фонта единогласным решением судей на турнире UFC 326
Сегодня, 8 марта, в Лас-Вегасе на арене T-Mobile проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 326. В рамках главного карда американец Рауль Росас проводил бой с соотечественником Робом Фонтом.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Роб Фонт — Рауль Росас
08 марта 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Роб Фонт
Не началось
Рауль Росас

Бой продлился все три раунда и завершился победой Росаса единогласным решением судей. На счету Рауля теперь 13 побед и одно поражение в ММА. У Роба Фонта — 23 победы и 10 поражений.

Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Ориентировочное время начала поединка — 7:30 мск.

Прямую трансляцию боя и всего турнира в России показывают телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец».

Какие бонусы платят в UFC

