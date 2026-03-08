Скидки
Кайо Борральо победил Ренье де Риддера на UFC 326

Кайо Борральо победил Ренье де Риддера на UFC 326
Комментарии

Сегодня, 8 марта, в Лас-Вегасе на арене T-Mobile проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 326. В рамках главного карда бразилец Кайо Борральо провёл поединок с представителем Нидерландов Ренье де Риддером. Бой продлился все три раунда и завершился победой Борральо единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Кайо Борральо (W) — Ренье де Риддер
08 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Кайо Борральо
Окончено
UD
Ренье де Риддер

На счету де Риддера 21 победа и четыре поражения в ММА. У Борральо 18 побед и два поражения. Один бой с его участием остался без результата.

Напомним, главным событием сегодняшнего вечера станет бой за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Ориентировочное время начала поединка — 7:30 мск.

В третьем по значимости бое Рауль Росас одолел Роба Фонта единогласным решением судей.

