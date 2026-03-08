Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: прямая онлайн-трансляция боя началась

Бой между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой станет главным событием турнира UFC 326, который проходит в ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На момент написания новости бой начался, бойцы выходят в октагон.

Прямую трансляцию боя и всего турнира в России показывают телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр доступен на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Соперники уже встречались в августе 2015 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй — бразилец не смог продолжить бой из-за травмы пищевода.