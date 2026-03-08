Арман Царукян смотрит турнир UFC 326 на арене в наручниках

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян пришёл на турнир UFC 326 в наручниках и демонстративно показал это, встав со своего места в зале.

Таким образом, вероятно, Арман Царукян обратился к Дане Уайту и фактически покаялся за свои поступки, которые, по слухам, лишили его титульного боя. В частности, речь идёт об ударе головой Дэна Хукера и снятии с боя с Исламом Махачевым.

На счету Царукяна 23 победы и три поражение в ММА. В своем последнем бою на турнире 22 ноября он одолел Дэна Хукера удушением.

Джейк Пол и Арман Царукян кушают чёрную икру, сидя в сугробе