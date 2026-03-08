Чарльз Оливейра победил Макса Холлоуэя в бою за титул BMF

Бой между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой стал главным событием турнира UFC 326, который проходил в ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Таким образом, Оливейра стал обладателем титула BMF. На счету Оливейры теперь 37 побед и 11 поражений. Один его бой остался без результата. У Холлоуэя 27 побед и 9 поражений в ММА.

Соперники уже встречались в августе 2015 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй — бразилец не смог продолжить бой из-за травмы пищевода.