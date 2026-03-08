Объявлен кард турнира UFC в Белом доме, Кучеров набрал 100 очков в НХЛ. Главное к утру

UFC объявил весь кард участников турнира в Белом доме, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал четыре ассиста в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» и покорил отметку в 100 очков за сезон, бразилец Чарльз Оливейра победил американца Макса Холлоуэя в бою UFC за титул BMF. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

