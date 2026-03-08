Скидки
8 марта главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, UFC, НХЛ

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме, Кучеров набрал 100 очков в НХЛ. Главное к утру
UFC объявил весь кард участников турнира в Белом доме, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал четыре ассиста в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» и покорил отметку в 100 очков за сезон, бразилец Чарльз Оливейра победил американца Макса Холлоуэя в бою UFC за титул BMF. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стал известен полный кард участников турнира UFC в Белом доме.
  2. Никита Кучеров покорил отметку в 100 очков в текущем сезоне НХЛ.
  3. Чарльз Оливейра победил Макса Холлоуэя в бою за титул BMF.
  4. Мирра Андреева разгромила соперницу, повесив ей две «баранки», на турнире в Индиан-Уэллсе.
  5. «Барселона» победила «Атлетик» в матче 27-го тура Ла Лиги благодаря голу Ямаля.
  6. Четыре голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть в НХЛ «Торонто».
  7. «Вашингтон» потерпел поражение от «Бостона», Овечкин очков не набрал.
  8. «Питтсбург» без Малкина проиграл по буллитам «Филадельфии». Россияне набрали четыре очка.
  9. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.
  10. «Атлетико» победил «Реал Сосьедад». У Гонсалеса — дубль, Захарян вышел на 65-й минуте.
  11. «Ювентус» разгромил «Пизу» в 28-м туре Серии А.
  12. Даниил Медведев в двух сетах одолел Алехандро Табило в Индиан-Уэллсе.
  13. Карен Хачанов уступил 19-летнему Жоао Фонсеке на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  14. Расселл одержал победу на ГП Австралии. Антонелли — второй, Ферстаппен — шестой.

