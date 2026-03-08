Результаты турнира UFC 326, где Оливейра победил Холлоуэя и стал новым чемпионом BMF

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 326. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Результаты турнира UFC 326:
Чарльз Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и стал обладателем титула BMF;
Кайо Борральо победил Ренье де Риддера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Рауль Росас победил Роба Фонта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Дрю Добер победил Майкла Джонсона техническим нокаутом во втором раунде;
Грегори Родригес победил Брунно Феррейру нокаутом в первом раунде;
Коди Гарбрандт победил Ксяо Лона единогласным решением (28-27, 28-27, 28-27);
Донте Джонсон победил Коди Брандейджа раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
Альберто Монтес победил Рикки Турсиоса удушающим приёмом (Anaconda choke) во втором раунде;
Ньямджаргал Тумендемберел победил Коди Дардена единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Су Мудаэрцзи победил Хесуса Агилара единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Дияр Нургожай победил Рафаэля Тобиаса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
Родолфо Беллато победил Люка Фернандеса техническим нокаутом в первом раунде.