Результаты турнира UFC 326, где Оливейра победил Холлоуэя и стал новым чемпионом BMF

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 326. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты турнира UFC 326:

Чарльз Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и стал обладателем титула BMF;

Кайо Борральо победил Ренье де Риддера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Рауль Росас победил Роба Фонта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Дрю Добер победил Майкла Джонсона техническим нокаутом во втором раунде;

Грегори Родригес победил Брунно Феррейру нокаутом в первом раунде;

Коди Гарбрандт победил Ксяо Лона единогласным решением (28-27, 28-27, 28-27);

Донте Джонсон победил Коди Брандейджа раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);

Альберто Монтес победил Рикки Турсиоса удушающим приёмом (Anaconda choke) во втором раунде;

Ньямджаргал Тумендемберел победил Коди Дардена единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Су Мудаэрцзи победил Хесуса Агилара единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Дияр Нургожай победил Рафаэля Тобиаса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Родолфо Беллато победил Люка Фернандеса техническим нокаутом в первом раунде.