Бонусы турнира UFC 326, на котором Оливейра заборол Холлоуэя

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу того, кто получил бонусы турнира UFC 326, который прошёл в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Бонусы турнира UFC 326

Выступление вечера — Родолфо Беллато, Альберто Монтес, Грегори Родригес и Дрю Добер (каждому по $ 100 тыс.).

Напомним, в главном событии вечера бразилец Чарльз Оливейра победил американца Макса Холлоуэя в бою за титул BMF. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Начиная с 2026 года президент промоушена Дана Уайт принял решение повысить бонусы за турнир. До 2026-го они составляли $ 50 тыс.