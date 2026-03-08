Статистика боя Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: удары, процент точности, судейские записки

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоялся крупный номерной турнир UFC 326, в главном бою которого бразильский атлет Чарльз Оливейра единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). победил американца Макса Холлоуэя. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой поединка.

За пять раундов Макс нанёс 73 удара, акцентированных — 26. Американец 18 раз попал в голову американцу, шесть — в корпус и дважды по ногам. На счету Оливейры 110 ударов, акцентированных — 50. Бразилец 37 раз попал в голову американцу, семь в корпус и шесть раз по ногам.

Также на счету Оливейры пять тейкдаунов против нуля у Холлоуэя. Также Чарльз четырежды пытался провести сабмишены.