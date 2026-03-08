Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Макс Холлоуэй – Чарльз Оливейра: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: удары, процент точности, судейские записки
Комментарии

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоялся крупный номерной турнир UFC 326, в главном бою которого бразильский атлет Чарльз Оливейра единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). победил американца Макса Холлоуэя. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой поединка.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра (W)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Макс Холлоуэй

За пять раундов Макс нанёс 73 удара, акцентированных — 26. Американец 18 раз попал в голову американцу, шесть — в корпус и дважды по ногам. На счету Оливейры 110 ударов, акцентированных — 50. Бразилец 37 раз попал в голову американцу, семь в корпус и шесть раз по ногам.

Также на счету Оливейры пять тейкдаунов против нуля у Холлоуэя. Также Чарльз четырежды пытался провести сабмишены.

Материалы по теме
Стили решают! Оливейра «залежал» Холлоуэя и стал новым чемпионом BMF
Стили решают! Оливейра «залежал» Холлоуэя и стал новым чемпионом BMF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android