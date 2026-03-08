«Не стоит короновать этот пояс». Макгрегор раскритиковал Оливейру за бой с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор критически высказался о выступлении бразильца Чарльза Оливейры в бою с американцем Максом Холлоуэем в главном событии турнира UFC 326, который прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Благодаря этой победе бразилец стал новым чемпионом BMF.

«Очень плохой бой. Я в шоке. Чарльз — маленький Чарли, ахаха, очень плохо, Чарльз, очень плохо. Опусти голову от стыда. Удачи. Не стоит короновать этот пояс.

Я слышал, как во время боя ДиСи говорил, что когда Макс был сверху, «ему стоило просто тянуть время», лол. Он должен был бить локтями по всем открытым целям — это была бы расплата. «Тянуть время», лол — да ну нафиг», — написал Макгрегор в социальных сетях.