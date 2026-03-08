Как вам кард турнира UFC в Белом доме?

В ночь на 8 марта во время UFC 326 президент промоушена Ultimate Fighting Championship Дана Уайт объявил кард крупного турнира, который организация проведёт летом 2026 года на территории Белого дома.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос — как вам кард турнира UFC в Белом доме.

Полный кард участников турнира, начиная с главного боя:

Илия Топурия — Джастин Гэтжи (чемпионский бой в лёгком весе);

Алекс Перейра — Сириль Ган (бой за временный пояс в тяжёлом весе);

Шон О'Мэлли — Айманн Захаби;

Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;

Бо Никал — Кайл Дакас;

Диего Лопес — Стив Гарсия.