В ночь на 8 марта во время UFC 326 президент промоушена Ultimate Fighting Championship Дана Уайт объявил кард крупного турнира, который организация проведёт летом 2026 года на территории Белого дома.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос — как вам кард турнира UFC в Белом доме.
Полный кард участников турнира, начиная с главного боя:
Илия Топурия — Джастин Гэтжи (чемпионский бой в лёгком весе);
Алекс Перейра — Сириль Ган (бой за временный пояс в тяжёлом весе);
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби;
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Кайл Дакас;
Диего Лопес — Стив Гарсия.