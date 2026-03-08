Скидки
Как вам кард турнира UFC в Белом доме?

Как вам кард турнира UFC в Белом доме?
Комментарии

В ночь на 8 марта во время UFC 326 президент промоушена Ultimate Fighting Championship Дана Уайт объявил кард крупного турнира, который организация проведёт летом 2026 года на территории Белого дома.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос — как вам кард турнира UFC в Белом доме.

Полный кард участников турнира, начиная с главного боя:

Илия Топурия — Джастин Гэтжи (чемпионский бой в лёгком весе);
Алекс Перейра — Сириль Ган (бой за временный пояс в тяжёлом весе);
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби;
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Кайл Дакас;
Диего Лопес — Стив Гарсия.

Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?
Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?
