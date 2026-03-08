Чимаев потроллил Оливейру и Холлоуэя после их боя на UFC 326

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на бой бразильца Чарльза Оливейры и американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 326, который прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Благодаря этой победе бразилец стал новым чемпионом BMF.

«Это был безумный бой с яркими моментами», — написал Чимаев в социальных сетях, добавив смеющийся эмодзи с намёком на то, что данный пост является троллингом.

Напомним, также не самый зрелищный характер этого боя отметил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.