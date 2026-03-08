Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев потроллил Оливейру и Холлоуэя после их боя на UFC 326

Чимаев потроллил Оливейру и Холлоуэя после их боя на UFC 326
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на бой бразильца Чарльза Оливейры и американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 326, который прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Благодаря этой победе бразилец стал новым чемпионом BMF.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра (W)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Макс Холлоуэй

«Это был безумный бой с яркими моментами», — написал Чимаев в социальных сетях, добавив смеющийся эмодзи с намёком на то, что данный пост является троллингом.

Напомним, также не самый зрелищный характер этого боя отметил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Материалы по теме
Стили решают! Оливейра «залежал» Холлоуэя и стал новым чемпионом BMF
Стили решают! Оливейра «залежал» Холлоуэя и стал новым чемпионом BMF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android