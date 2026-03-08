Видео: Дрю Добер нокаутировал Майкла Джонсона

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 326. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео нокаута, благодаря которому 37-летний американец Дрю Добер победил своего 39-летнего соотечественника Майкла Джонсона.

Права на видео принадлежат UFC.

Добер и Джонсон встретились в рамках главного карда турнира. Поединок завершился в середине второго раунда после мощного попадания со стороны Дрю.

Эта победа стала для Добера 29-й в смешанных единоборствах. 13 раз он побеждал нокаутом, девять — сабмишеном, а семь — судейским решением. Для Джонсона это поражение стало 20-м.