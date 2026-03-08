Скидки
Видео: Дрю Добер нокаутировал Майкла Джонсона

Видео: Дрю Добер нокаутировал Майкла Джонсона
Комментарии

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 326. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео нокаута, благодаря которому 37-летний американец Дрю Добер победил своего 39-летнего соотечественника Майкла Джонсона.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Дрю Добер (W) — Майкл Джонсон
08 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрю Добер
Окончено
KO
Майкл Джонсон

Права на видео принадлежат UFC.

Добер и Джонсон встретились в рамках главного карда турнира. Поединок завершился в середине второго раунда после мощного попадания со стороны Дрю.

Эта победа стала для Добера 29-й в смешанных единоборствах. 13 раз он побеждал нокаутом, девять — сабмишеном, а семь — судейским решением. Для Джонсона это поражение стало 20-м.

