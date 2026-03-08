Скидки
Хельвани: UFC планировала бой Джона Джонса и Алекса Перейры на турнире в Белом доме

Хельвани: UFC планировала бой Джона Джонса и Алекса Перейры на турнире в Белом доме
Авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал о том, что UFC вела переговоры с бывшим двойным чемпионом промоушена в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях американцем Джоном Джонсом по поводу его участия в турнире в Белом доме, который пройдёт 14 июня.

«Они разговаривали с Джоном Джонсом, но не смогли договориться. Речь шла не о $ 30 млн, но сумма была значительной. Они хотели, чтобы бой состоялся между Перейрой и Джонсом», — сказал Хельвани в подкасте Uncrowned Watch Party.

Напомним, UFC объявила полный кард предстоящего события в ночь на 8 марта во время турнира UFC 326.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?
Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?
