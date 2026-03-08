Скидки
«Обычный кард, ожидал большего». Рагозин — про анонс боёв в Белом доме

«Обычный кард, ожидал большего». Рагозин — про анонс боёв в Белом доме
Претендент на титул RCC российский боец Михаил Рагозин прокомментировал анонсированный UFC кард турнира в Белом доме, который пройдёт 14 июня.

«Кард турнира в Белом доме не произвёл вау-впечатления. Обычный кард, два главных боя, да, достаточно хорошие и интересные. И то я думаю, что бой Топурии и Гэтжи… Там смотря в какой форме будет Топурия после перерыва и семейных травм, но думаю, что Илия явно фаворит.

Бой Перейры и Гана да, интересный, но не сказать, чтобы супербой. Перейра только дебютирует в тяжёлом весе, хотя он зрелищный боец с тяжелейшими ударами. Ган тоже хороший боец, но не суперзвезда.

В общем, ожидал от карда чего-то большего.

Два главных боя да, а остальные… Для российского зрителя вообще не очень. Для Америки, видимо, они что-то значат. Ожидали возвращения легенд, звёзд, чего-то необычного. Но получаем кард слабее, чем будет в RCC на мае.

Мне как российскому любителю единоборств хотелось бы видеть наших ребят в карде. Но никого нет, к сожалению», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

