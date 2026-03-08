О’Мэлли заявил, что был готов драться с Махачевым и Хабибом на турнире в Белом доме

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли рассказал о том, что ради участия в турнире в Белом доме был готов драться с любым соперником.

«Я сказал UFC: «Я был бы счастлив драться в Белом доме. Я буду драться с любым в Белом доме. Я буду драться с Илией [Топурией], я буду драться с Исламом [Махачевым], я буду драться с Хабибом [Нурмагомедовым]», — сказал О’Мэлли в видеоролике на своём YouTube-канале.

Напомним, во время турнира UFC 326, который прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США), был объявлен полный кард предстоящего события, которое пройдёт 14 июня. На этом турнире О’Мэлли сразится с канадским бойцом Айманном Захаби. Ранее сообщалось, что утверждением карда турнира занимался лично президент США Дональд Трамп.