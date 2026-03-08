«Отшлёпаю Чарли». Конор Макгрегор высказался по поводу поединка с Оливейрой

37-летний легендарный ирландский боец и первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался по поводу победы бывшего чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры над американским атлетом Максом Холлоуэем на турнире UFC 326.

«Если они хотят, то я отшлёпаю Чарли», — написал Макгрегор в социальной сети Х.

Оливейра победил единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). Таким образом, Чарльз стал обладателем титула BMF. На счету Оливейры теперь 37 побед и 11 поражений. Один его бой остался без результата. У Холлоуэя 27 побед и 9 поражений в ММА.

Соперники уже встречались в августе 2015 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй — бразилец не смог продолжить бой из-за травмы пищевода.