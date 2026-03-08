Скидки
Дана Уайт рассказал, в каком случае Перейра может получить титульник в тяжёлом весе

Президент UFC Дана Уайт рассказал, в каком случае действующий чемпион промоушена в среднем весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра может получить титульный бой с англичанином Томом Аспиналлом в тяжёлом весе. Ближайший поединок Перейра проведёт на турнире UFC в Белом доме с французом Сирилем Ганом. Это будет бой за временный пояс в тяжёлой весовой категории.

«Если Перейра выиграет бой, тогда мы посмотрим, что происходит с Томом Аспиналлом, и тогда, возможно, это будет бой с Аспиналлом», — сказал Уайт в интервью Джо Рогану во время турнира UFC 326 в Лас-Вегасе, который прошёл этой ночью.

Напомним, на данный момент Аспиналл восстанавливается после травмы глаз, полученной в декабрьском бою с Сирилем Ганом на UFC 321, который был признан несостоявшимся. Ранее он подписал контракт с талант-агентством Эдди Хирна Matchroom Boxing.

Материалы по теме
Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?
Опрос
Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?
