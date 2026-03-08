Скидки
Хельвани: после боя Оливейры интерес к трилогии Макгрегора и Диаза значительно возрастёт

Авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани уверен, что скучный характер боя бразильца Чарльза Оливейры и американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 326, который прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США), увеличил шансы на трилогию между легендарным ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Нейтом Диазом.

«Ни для кого не секрет, что UFC рассматривала возможность боя Конора Макгрегора с победителем сегодняшнего поединка за титул BMF.

После этого выступления возможно ли, что Чарльз Оливейра сам снял свою кандидатуру?

Думаю, после сегодняшнего вечера интерес к трилогии Макгрегора с Диазом значительно возрастёт. Это вполне логично», — написал Хельвани в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор и Диаз провели два поединка в 2016 году. В первом из них на UFC 196 победу одержал Диаз после добровольной сдачи соперника. Во втором, в рамках UFC 202, судейским решением выиграл ирландец.

