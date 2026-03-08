Глава RCC: кард UFC в Белом доме подрасстроил. Хотел увидеть там Яна

Глава RCC Николай Коваленко прокомментировал анонсированный UFC кард турнира в Белом доме, который пройдёт 14 июня.

«Честно сказать, подрасстроил меня этот кард. Я ожидал чего-то мегаграндиозного. Думал, в главном бою будет драться Джон Джонс с Перейрой, Конор с Чендлером. Очень хотел увидеть там Петра Яна, Махачева, Чимаева, но будем смотреть то, что уже сделали», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, UFC анонсировала полный кард предстоящего события во время турнира UFC 326, который прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене». Ранее сообщалось, что утверждением карда турнира занимался лично президент США Дональд Трамп.