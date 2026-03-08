Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава RCC: кард UFC в Белом доме подрасстроил. Хотел увидеть там Яна

Глава RCC: кард UFC в Белом доме подрасстроил. Хотел увидеть там Яна
Комментарии

Глава RCC Николай Коваленко прокомментировал анонсированный UFC кард турнира в Белом доме, который пройдёт 14 июня.

«Честно сказать, подрасстроил меня этот кард. Я ожидал чего-то мегаграндиозного. Думал, в главном бою будет драться Джон Джонс с Перейрой, Конор с Чендлером. Очень хотел увидеть там Петра Яна, Махачева, Чимаева, но будем смотреть то, что уже сделали», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, UFC анонсировала полный кард предстоящего события во время турнира UFC 326, который прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене». Ранее сообщалось, что утверждением карда турнира занимался лично президент США Дональд Трамп.

Материалы по теме
Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?
Опрос
Кард турнира в Белом доме объявлен. Мы рады или разочарованы?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android