«Заставь Америку гордиться этим дерьмом». Райан Гарсия — о карде турнира в Белом доме

Новоиспечённый обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия поделился мнением о карде турнира UFC в Белом доме, который пройдёт 14 июня.

«Не буду лгать, я ожидал, что кард турнира в Белом доме будет интереснее. Им следовало бы поработать на полную, и вы считаете, что они это сделали?

Я надеялся увидеть Джона Джонса, Коннора [Макгрегора], Алекса [Волкановски].

Заставь Америку гордиться этим дерьмом», — написал Гарсия в социальных сетях.

Напомним, UFC анонсировала полный кард предстоящего события во время турнира UFC 326, который прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене». Ранее сообщалось, что утверждением карда турнира занимался лично президент США Дональд Трамп.

