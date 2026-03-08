Оливейра — об отце, надевшем трофей BMF на его плечи: это гораздо больше, чем просто пояс

Бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) и действующий обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался о роли своего отца после победы на турнире UFC 326 над Максом Холлоуэем.

«Это не просто пояс, это всё, через что он прошёл на службе. Всё, через что он прошёл, чтобы сделать меня тем, кто я есть. Это счета, которые он не мог оплатить, будучи бойцом, чтобы помочь моей матери. Это вера в мой талант и в то, кто я есть. Сделать что-то подобное…

Не думаю, что какому-либо отцу когда-либо доводилось накидывать пояс на плечо своего сына, так что это гораздо больше, чем просто пояс», — сказал Оливейра на пресс-конференции после боя.