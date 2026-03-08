Скидки
Дана Уайт заявил, что недоволен Арманом Царукяном

Президент UFC Дана Уайт признался, что сейчас недоволен легковесом Арманом Царукяном. Глава лиги также заявил, что ситуация с представителем России и Армении, который спровоцировал драку после боя с Джорджио Пулласом, не повлияет на отношение UFC к встречам бойцов на других турнирах.

«Сейчас я не в восторге от Армана. И на то есть много разных причин. Дело не только в том, что вы видите публично.

Есть много бойцов, которые занимаются борьбой и при этом ведут себя уважительно по отношению к соперникам. Я понимаю, что между ними была перепалка с обеих сторон. Но где есть дым – там есть и огонь. А вокруг Армана в последнее время дыма было немало», – сказал Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

