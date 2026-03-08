Скидки
Уайт — о победе Оливейры над Холлоуэем: тотальное доминирование. Ожидал борьбы в стойке

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу бывшего чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) и действующего обладателя титула BMF бразильца Чарльза Оливейры над Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра (W)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Макс Холлоуэй

«Не знаю, ожидал ли кто-нибудь такого. Я имею в виду, то, как Оливейра обхватил его корпусом, с лёгкостью уложил и полностью доминировал над ним в партере. Я думал, что будет гораздо больше борьбы в стойке и Макс лучше справится с защитой от тейкдаунов. Но цель каждого боя — победить. Тотальное доминирование», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Оливейра победил единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).

Оливейра не виноват в скучном титульнике BMF. Вопросы нужно задавать Холлоуэю
Оливейра — об отце, надевшем трофей BMF на его плечи: это гораздо больше, чем просто пояс
