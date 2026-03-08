Оливейра заявил, что готов провести бой с Макгрегором и Нейтом Диазом в один вечер

Бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) и действующий обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра после победы над американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 326 заявил, что готов провести поединки с легендарным ирландцем и первым двойным чемпионом промоушена Конором Макгрегором и представителем США Нейтом Диазом на одном турнире.

«Вы хотите встретиться в полусреднем весе? Мне всё равно, это не имеет значения. Если хочешь, пусть это будет Гран-при. Устройте мне два боя в один и тот же день, посмотрим, что получится», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Чарльз победил Макса единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).