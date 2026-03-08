Скидки
Бокс/ММА

«Опять этих бедолаг засунули». Медведев — про кард UFC в Белом доме

Боец RCC Борис Медведев прокомментировал анонс турнира UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Честно говоря, кард выглядит немного пусто. Столько было слов об этом и в итоге это. Опять этих бедолаг засунули — я про О'Мэлли и Лопеса. Где Конор, Джонс, Льюис?

Главное и соглавное событие классные, знаменательные. Перейра в тяжёлом весе — это будет интересно. Очень хочется, чтобы Гэтжи стал полноценным чемпионом наконец-то, бой будет очень конкурентный. Топурия отлично бьёт, но он маленький по сравнению с Гэтжи, а вот Гэтжи для лёгкого веса и бьёт сильно и держит удар 100%», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

