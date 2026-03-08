Арман Царукян прокомментировал анонс боя Топурия — Гэтжи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал анонс поединка за титул между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Илия против Гэтжи – хороший бой. Но… у Гэтжи нет шансов. У Илии лучший бокс, и я считаю, что он победит нокаутом. UFC просто зря тратит моё время. Меня должны свести с Илией, я заберу его пояс, это будут лёгкие деньги для меня», — приводит слова Царукяна пресс-служба UFC.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.