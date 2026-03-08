Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян прокомментировал анонс боя Топурия — Гэтжи

Арман Царукян прокомментировал анонс боя Топурия — Гэтжи
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал анонс поединка за титул между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Илия против Гэтжи – хороший бой. Но… у Гэтжи нет шансов. У Илии лучший бокс, и я считаю, что он победит нокаутом. UFC просто зря тратит моё время. Меня должны свести с Илией, я заберу его пояс, это будут лёгкие деньги для меня», — приводит слова Царукяна пресс-служба UFC.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Материалы по теме
Дана Уайт заявил, что недоволен Арманом Царукяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android