Бокс/ММА

Дана Уайт ответил, мог ли Джон Джонс подраться на турнире UFC в Белом доме

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о том, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях американец Джон Джонс мог выступить на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Слухи о Джоне Джонсе – чушь. Я не сказал, что о нём не было разговоров, он был заинтересован подраться. Безумие, Джон Джонс заявил, что он ведёт переговоры с UFC о бое в Белом доме после того, как я отправил сообщение его юристу: «Этого никогда не произойдёт». Завершил ли он карьеру? Да», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, турнир UFC в Белом доме возглавит поединок за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.

