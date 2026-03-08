Джейк Пол отреагировал на анонс турнира UFC в Белом доме

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, прокомментировал анонс турнира UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).
«Ожидал от карда большего, по правде говоря», — написал Пол в социальной сети X.
Напомним, турнир UFC в Белом доме возглавит поединок за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.
Кард турнира UFC Белом доме:
Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
Алекс Перейра — Сириль Ган;
Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Кайл Дакас;
Диего Лопес — Стив Гарсия.