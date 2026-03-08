Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол отреагировал на анонс турнира UFC в Белом доме

Джейк Пол отреагировал на анонс турнира UFC в Белом доме
Комментарии

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, прокомментировал анонс турнира UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Ожидал от карда большего, по правде говоря», — написал Пол в социальной сети X.

Напомним, турнир UFC в Белом доме возглавит поединок за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.

Кард турнира UFC Белом доме:

Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
Алекс Перейра — Сириль Ган;
Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Кайл Дакас;
Диего Лопес — Стив Гарсия.

Материалы по теме
Об интриге в Белом доме можно забыть. Главные бои турнира — мисс-матчи
Об интриге в Белом доме можно забыть. Главные бои турнира — мисс-матчи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android