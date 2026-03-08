Скидки
Дастин Порье прокомментировал победу Оливейры в реванше с Холлоуэем

Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье прокомментировал победу экс-чемпиона дивизиона бразильца Чарльза Оливейры в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра (W)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Макс Холлоуэй

«Это было тотальное доминирование. Перед этим боем я считал, что Макс моментами будет попадать в неприятности, что он может оказаться на спине. Но я не думал, что так будет на протяжении 25 минут.

Мы никогда не видели такого доминирования над Максом. Чарльз выглядел одержимым. Он заставил Макса пятиться, забрал его спину… И эти тейкдауны, это не была классическая борьба, он просто бросал его на землю. У Макса не было защиты от тейкдаунов», — сказал Порье в эфире Paramount.

