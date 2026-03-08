Скидки
Джон Джонс ответил на слова Даны Уайта, что американец не мог подраться в Белом доме

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал слова генерального директора организации Даны Уайта, заявившего, что Джонс не имел шансов выступить на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Значит, переговоры были полной чушью. Именно это вы хотите, чтобы я публично признал? Я уволен из UFC?» – написал Джонс в социальных сетях.

Джону Джонсу 38 лет. Американец становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). Объявил о завершении карьеры в 2025 году.

Комментарии
