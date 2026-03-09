Скидки
Чарльз Оливейра высказался о статусе Царукяна после своей победы на UFC 326

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о статусе бывшего соперника россиянина Армана Царукяна после своей победы в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Интересен ли мне бой с Арманом? У него проблемы не со мной, а с UFC. Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы», – сказал Оливейра на пресс-конференции.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

