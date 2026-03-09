Скидки
Джей Опетайя стал первым чемпионом Zuffa Boxing и лишился титула IBF, победив Глэнтона

Комментарии

В ночь на 9 мая на боксёрском турнире нового промоушена Zuffa Boxing, одним из создателей которого является президент UFC Дана Уайт, 30-летний непобеждённый австралийский боксёр Джей Опетайя стал первым чемпионом Zuffa Boxing.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Джей Опетайя (W) — Брэндон Глэнтон
09 марта 2026, понедельник. 05:00 МСК
Джей Опетайя
Окончено
UD
Брэндон Глэнтон

Джей встретился на ринге с 34-летним соотечественником Брэндоном Глэнтоном. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Опетайи единогласным судейским решением (119-106, 119-106, 119-106). Таким образом австралиец стал первым чемпионом промоушена в первом тяжёлом весе. При этом Опетайя был лишён своего мирового чемпионства IBF из-за решения организации не санкционировать поединок с Глэнтоном.

Для Джея эта победа стала 30-й в карьере. На его счету нет поражений. У Глэнтона теперь 21 победа при четырёх поражениях.

