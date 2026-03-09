Скидки
Опетайя — о завоевании титула Zuffa Boxing: верну чемпионство IBF и стану абсолютным

30-летний непобеждённый австралийский боксёр и первый чемпион промоушена Zuffa Boxing Джей Опетайя прокомментировал решение IBF, титулом которого он владел, не санкционировать поединок с Брэндоном Глэнтоном и лишить его титула.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Джей Опетайя (W) — Брэндон Глэнтон
09 марта 2026, понедельник. 05:00 МСК
Джей Опетайя
Окончено
UD
Брэндон Глэнтон

«Я гонюсь за поясами. Знаю, что в социальных сетях было много белого шума, но просто надеюсь, что всё уладится, и мы всё ещё сможем достичь этой цели. Не теряю из виду это и никогда не терял. Однажды меня уже грабили. И теперь меня снова лишили титула. Я верну себе пояс IBF и стану абсолютным чемпионом», — сказал Опетайя после поединка.

Поединок с Глэнтоном продлился все 12 раундов и завершился победой Опетайи единогласным судейским решением (119-106, 119-106, 119-106).

Джей Опетайя стал первым чемпионом Zuffa Boxing и лишился титула IBF, победив Глэнтона
