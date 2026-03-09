Скидки
Уайт заявил, что Махачев, Топурия и Гэтжи не планировались в карде Белого дома

Уайт заявил, что Махачев, Топурия и Гэтжи не планировались в карде Белого дома
Комментарии

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о слухах про сорванный поединок Ислама Махачева и Илии Топурии в Белом доме.

— Разрабатывался ли изначально план столкнуть в Белом доме Топурию и Махачева?
— Это неправда. Как и неправда то, что Джастин Гэтжи был изначально в карде. Бой Ислам — Топурия никогда не планировался. Не беспокойтесь, какие бои организуются. Мы объявляем те, которые организованы и которые состоятся. Я говорил вам, что были некоторые странные обстоятельства.

Причина, по которой этот бой не состоялся и не был включён в кард вместе с боями Мика [Мейнарда], Хантера [Кэмпбелла] и Шона [Шелби], заключалась в том, что в тот вечер на турнире Power Slap бой сорвался, и все ребята вернулись в офис и пробыли там буквально до девяти утра. Так в карде появился Гэтжи. Топурия тоже изначально не должен был участвовать в турнире. Так что ему тоже позвонили, — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Комментарии
