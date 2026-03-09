Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт назвал причину, по которой Ислам Махачев не попал в кард турнира в Белом доме

Дана Уайт назвал причину, по которой Ислам Махачев не попал в кард турнира в Белом доме
Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался по поводу карда в Белом доме, объяснив причину, по которой 34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев не попал в кадр турнира в Белом доме.

«У него проблемы с рукой. Знаю это. Не знаю, насколько серьёзны эти проблемы с рукой, как долго это не позволит ему выступать, но он травмирован», — приводит слова Уайта издание MMA Figthing.

Свой последний поединок Ислам провёл в ноябре 2025, одолев единогласным решением австралийца Джека Делла Маддалену, выиграв титул в полусреднем весе.

Материалы по теме
Об интриге в Белом доме можно забыть. Главные бои турнира — мисс-матчи
Об интриге в Белом доме можно забыть. Главные бои турнира — мисс-матчи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android