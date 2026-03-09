Дана Уайт назвал причину, по которой Ислам Махачев не попал в кард турнира в Белом доме

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался по поводу карда в Белом доме, объяснив причину, по которой 34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев не попал в кадр турнира в Белом доме.

«У него проблемы с рукой. Знаю это. Не знаю, насколько серьёзны эти проблемы с рукой, как долго это не позволит ему выступать, но он травмирован», — приводит слова Уайта издание MMA Figthing.

Свой последний поединок Ислам провёл в ноябре 2025, одолев единогласным решением австралийца Джека Делла Маддалену, выиграв титул в полусреднем весе.