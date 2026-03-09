«Величайший ударник». О'Мэлли заявил, что UFC должны организовать бой Топурии и Махачева

31-летний американский боец и бывший чемпион UFC в легчайшем весе, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, Шон О'Мэлли заявил, что промоушен должен организовать бой между испано-грузинским чемпионом в лёгком весе Илией Топурией и обладателем титула в полусреднем весе Исламом Махачевым.

«Илия — один из величайших ударников всех времён. Он нокаутировал трёх членов Зала славы подряд. Это определённо возможно, что Илия победит Ислама. Думаю, это тот бой, который нам нужно увидеть в следующий раз. Именно этот бой я хотел бы видеть главным событием в Белом доме», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Matan Even.