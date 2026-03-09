Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Величайший ударник». О'Мэлли заявил, что UFC должны организовать бой Топурии и Махачева

«Величайший ударник». О'Мэлли заявил, что UFC должны организовать бой Топурии и Махачева
Комментарии

31-летний американский боец и бывший чемпион UFC в легчайшем весе, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, Шон О'Мэлли заявил, что промоушен должен организовать бой между испано-грузинским чемпионом в лёгком весе Илией Топурией и обладателем титула в полусреднем весе Исламом Махачевым.

«Илия — один из величайших ударников всех времён. Он нокаутировал трёх членов Зала славы подряд. Это определённо возможно, что Илия победит Ислама. Думаю, это тот бой, который нам нужно увидеть в следующий раз. Именно этот бой я хотел бы видеть главным событием в Белом доме», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Matan Even.

Материалы по теме
Дана Уайт назвал причину, по которой Ислам Махачев не попал в кард турнира в Белом доме
Уайт заявил, что Махачев, Топурия и Гэтжи не планировались в карде Белого дома
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android