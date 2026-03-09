Скидки
Том Аспиналл заявил о готовности сразиться с победителем боя Перейра — Ган

Том Аспиналл заявил о готовности сразиться с победителем боя Перейра — Ган
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл отреагировал на назначение поединка за временный титул в тяжёлом весе между Сирилем Ганом и обладателем чемпионства в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«А кто ещё мог бы драться? Дивизион в спячку. Не так уж и много больших боёв можно организовать, не так ли? Так что они должны делать хоть что-то. Очевидно, я хочу драться с победителем этого боя. Теперь просто жду зелёного света — разрешения от врача, чтобы снова начать нормально тренироваться.

Как только смогу снова нормально тренироваться, работать с полноценными контактами в зале, мы назначим дату боя с победителем. Просто жду разрешения, чтобы быть допущенным медиками, а затем сообщим UFC и будем искать возможность назначить бой как можно скорее», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

