Дана Уайт рассказал о переговорах с Конором Макгрегором по поводу следующего боя

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о следующем поединке 37-летнего легендарного ирландского бойца и первого в истории двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Нет, пока никаких обновлений, но мы, очевидно, разговариваем с Конором. Но пока даже близко неизвестны сроки его возвращения. У нас сейчас нет даты для Конора. Даже близко», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье.