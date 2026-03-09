Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт рассказал о переговорах с Конором Макгрегором по поводу следующего боя

Дана Уайт рассказал о переговорах с Конором Макгрегором по поводу следующего боя
Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о следующем поединке 37-летнего легендарного ирландского бойца и первого в истории двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Нет, пока никаких обновлений, но мы, очевидно, разговариваем с Конором. Но пока даже близко неизвестны сроки его возвращения. У нас сейчас нет даты для Конора. Даже близко», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье.

Материалы по теме
Оливейра заявил, что готов провести бой с Макгрегором и Нейтом Диазом в один вечер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android