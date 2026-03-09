Скидки
Борральо — о победе над де Риддером: хотел проверить себя против лучшей его версии

Борральо — о победе над де Риддером: хотел проверить себя против лучшей его версии
Комментарии

Бразильский боец UFC Кайо Борральо прокомментировал победу единогласным судейским решением над Ренье де Риддером на UFC 326.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Кайо Борральо (W) — Ренье де Риддер
08 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Кайо Борральо
Окончено
UD
Ренье де Риддер

«Он почувствовал мою энергию, понимаете? На самом деле он чувствовал мою энергию всю неделю, думаю, он не хотел заниматься всей этой работой с прессой и всем остальным перед боем. Когда я сказал пару слов в его адрес на пресс-конференции, он не ответил, думаю, он просто не хотел быть там задолго до боя, и когда я вошёл в октагон, то подавил его уже своей энергетикой. Я был счастлив, я был здесь и сейчас, и он это почувствовал.

Но при этом этот парень выступил очень хорошо. Он принял это как мужчина, и я уважаю его за это. Такова игра. Я просто думаю, что он хотел что-то доказать самому себе, и именно это разозлило его. Потому что я не сказал о нём ни хрена плохого. Я просто подогревал бой, но я не говорил никакой ерунды. Я говорил хорошие вещи, думаю, я хорошо выступил на пресс-конференции, озвучив там факты. В трёх боях, которые он проиграл, он сдался, так что мы хотели посмотреть, кто войдёт в октагон.

И со мной бился не де Квитер (игра слов от англ. quit — «сдаваться». Прим. «Чемпионата»), он был де Риддер, и это тот парень, с которым я хотел встретиться, потому что я хотел проверить себя против лучшей версии де Риддера, и я уважаю его за это, но я показал, насколько хорош мой ударный стиль, и я показал, насколько хороша моя борьба. Теперь все знают», — приводит слова Борральо MMA Fighting.

Комментарии
