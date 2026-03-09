Борральо — о победе над де Риддером: хотел проверить себя против лучшей его версии

Бразильский боец UFC Кайо Борральо прокомментировал победу единогласным судейским решением над Ренье де Риддером на UFC 326.

«Он почувствовал мою энергию, понимаете? На самом деле он чувствовал мою энергию всю неделю, думаю, он не хотел заниматься всей этой работой с прессой и всем остальным перед боем. Когда я сказал пару слов в его адрес на пресс-конференции, он не ответил, думаю, он просто не хотел быть там задолго до боя, и когда я вошёл в октагон, то подавил его уже своей энергетикой. Я был счастлив, я был здесь и сейчас, и он это почувствовал.

Но при этом этот парень выступил очень хорошо. Он принял это как мужчина, и я уважаю его за это. Такова игра. Я просто думаю, что он хотел что-то доказать самому себе, и именно это разозлило его. Потому что я не сказал о нём ни хрена плохого. Я просто подогревал бой, но я не говорил никакой ерунды. Я говорил хорошие вещи, думаю, я хорошо выступил на пресс-конференции, озвучив там факты. В трёх боях, которые он проиграл, он сдался, так что мы хотели посмотреть, кто войдёт в октагон.

И со мной бился не де Квитер (игра слов от англ. quit — «сдаваться». Прим. «Чемпионата»), он был де Риддер, и это тот парень, с которым я хотел встретиться, потому что я хотел проверить себя против лучшей версии де Риддера, и я уважаю его за это, но я показал, насколько хорош мой ударный стиль, и я показал, насколько хороша моя борьба. Теперь все знают», — приводит слова Борральо MMA Fighting.