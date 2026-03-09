Фрэнсис Нганну проведёт первый бой после ухода из PFL 16 мая

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну вернётся в ММА 16 мая и встретится с Филипе Линсом в соглавном бою первого турнира по смешанным единоборствам, который организует промоушен Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) при партнёрстве с Netflix.

Мероприятие возглавит поединок Ронды Роузи и Джины Карано, которые выйдут из отставки, чтобы урегулировать давнее противостояние. Турнир пройдёт на арене Intuit Dome в Инглвуде, Калифорния, и будет транслироваться по всему миру на Netflix.

Пятираундовый бой Нганну с Линсом в тяжелом весе пройдёт по унифицированным правилам ММА в четырёхунциевых перчатках. Для камерунца это первое выступление в ММА с октября 2024 года, когда он нокаутировал Ренана Феррейру и завоевал титул PFL Super Fights.

«Я эволюционировал и ждал платформу, которая сможет охватить глобальную аудиторию. Партнерство с Netflix — это та сцена», — приводит слова Нганну ESPN.