«Хочу поблагодарить Израиль и Трампа». Стрикленд — об отсутствии в карде UFC Freedom 250

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался об отсутствии своего имени в карде турнира UFC Freedom 250, который пройдёт на лужайке Белого дома, затронув тему обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Я просто хочу поблагодарить Израиль и [Дональда] Трампа за то, что, когда мы завтра проснёмся, увидим большую красную линию. Надеюсь, некоторые из вас не пытаются уйти на пенсию, пока у Ирана есть оружие массового поражения… Или, погодите, Ирак? Кто знает.

Наверное, поэтому меня и террориста не приглашают на кард в Белом доме, ха-ха», — написал Стрикленд в своём аккаунте в социальной сети Х.

В ответ на комментарии подписчиков он также добавил, что в мероприятии примут участие «куча иностранцев». «Пусть куча иностранцев дерётся в Белом доме. Странно, но символично для этой страны», — заявил боец.

UFC официально объявил кард турнира, который состоится 14 июня. Главным событием вечера станет бой между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи. В соглавном событии бразилец Алекс Перейра встретится с французом Сирилем Ганом.

Ожидалось, что место в карде может получить Стрикленд из-за его предыдущей поддержки Дональда Трампа. Однако в последние месяцы боец критиковал администрацию президента США, а также заявлял об отсутствии интереса к турниру в Белом доме из-за ситуации вокруг Джеффри Эпштейна.

Президент США ранее заявил, что Иран заплатит «ужасную цену» за любые атаки со стороны йеменских хуситов. На этом фоне в СМИ появились сообщения о возможных ударах по Ирану.