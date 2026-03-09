Скидки
О'Мэлли — о поражении от Двалишвили: унизительно проигрывать тому, кто ниже 165 см

О'Мэлли — о поражении от Двалишвили: унизительно проигрывать тому, кто ниже 165 см
31-летний американский боец и бывший чемпион UFC в легчайшем весе, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, Шон О'Мэлли высказался о поражении от 35-летнего бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«Одна из самых унизительных вещей в поражении — когда ты проигрываешь тому, кто ниже 165 сантиметров (рост Мераба примерно 168 см. — Прим. «Чемпионата»). Мераб — крепкий малый», — заявил О'Мэлли в подкасте Матана Эвана.

О'Мэлли и Двалишвили последний раз встречались в июне 2025 года на турнире UFC 316. Бой завершился победой Двалишвили удушающим приёмом «Север — Юг» в третьем раунде.

