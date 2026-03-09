Скидки
«Пока мир болтал, я развивался». Фрэнсис Нганну — о возвращении в ММА

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну объяснил, почему решил сотрудничать с лигой MVP. 39-летний боец проведёт бой против Филипе Линса 16 мая на турнире, который возглавит поединок Ронды Роузи и Джины Карано. Событие состоится на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на Netflix.

«Пока мир был занят разговорами, я развивался. Молчание не стоит принимать за отсутствие — это звук хищника, сокращающего дистанцию. Возвращение в клетку — это не просто возвращение, это восстановление справедливости.

Моё возвращение в ММА требовало сцены, соответствующей масштабу моих амбиций, и партнёрство с MVP для трансляции этого события на Netflix гарантирует, что весь мир будет смотреть. Я готов к этой новой главе и не могу дождаться, чтобы снова развлечь своих фанатов и напомнить миру, кто я такой и на что способен на самой высокой сцене», — приводит слова Нганну пресс-служба лиги.

Пути Нганну и PFL разошлись. Что дальше для Хищника?
