Топурия заявил, что выбрал бы Махачева в качестве соперника вместо Гэтжи

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался о выборе соперника для турнира UFC Freedom 250, который пройдёт 14 июня на лужайке Белого дома.

Как сообщил известный обозреватель и эксперт Ариэль Хельвани в прямом эфире своего шоу, Топурия на вопрос о том, предпочёл бы он встретиться с Исламом Махачевым или Джастином Гэтжи, выбрал российского чемпиона в полусреднем весе.

В UFC в конце прошлой недели узнали, что Махачев не сможет выступить на турнире из-за травмы руки. Именно поэтому организация переключилась на вариант с боем между Топурией и Гэтжи.

