Царукян проведёт схватку по грэпплингу с Мокаевым в ночь с 11 на 12 марта

Российский боец UFC Арман Царукян встретится с Мухаммадом Мокаевым в схватке по грэпплингу на турнире Hype Fighting: Brazil 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Фото: Hype Brazil

Мокаев согласился на бой за два дня до события, заменив Джорджо Пулласа. Изначально Царукян должен был встретиться с Пулласом, но после их поединка по вольной борьбе на турнире Real American Freestyle 6 между бойцами вспыхнула потасовка. Царукян выиграл тот матч по очкам, но остался недоволен агрессивным стилем соперника и сразу после окончания схватки начал наносить удары. В потасовку вмешались члены команд обоих бойцов, и официальным лицам пришлось разнимать их. Их повторный поединок перенесён на Real American Freestyle 7.