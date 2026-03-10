Джонс — Уайту: если я «закончен», освободите меня от контракта сегодня же

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс выступил с заявлением после того, как глава промоушена Дана Уайт исключил его участие в турнире UFC Freedom 250, который пройдёт 14 июня на лужайке Белого дома.

На пресс-конференции после UFC 326 Уайт заявил, что Джонс «никогда, ни разу даже отдалённо не рассматривался» для участия в историческом событии. Глава организации также упомянул проблемы со здоровьем бойца, включая артрит и необходимость замены тазобедренного сустава.

«Хочу обратиться ко всем. Мне важно, чтобы фанаты и вообще все знали правду, поэтому я хочу прокомментировать слова Даны Уайта, сказанные на прошлых выходных.

Дана, ты горячился, объясняя, почему меня нет в карде турнира в Белом доме, но давай проясним кое-что. Я и моя команда действительно вели с UFC переговоры об этом бое. Реальные переговоры. Я даже пошёл на понижение своего первоначального гонорара. И что мне предложили взамен? Меня просто попытались обесценить.

Да, у меня артрит тазобедренного сустава, и это больно, но это не значит, что я не могу драться. Так давайте теперь разберёмся: если бы я согласился на ту заниженную цену, то моё бедро внезапно стало бы здоровым и меня бы включили в кард? Это не имеет смысла. Я даже прошёл лечение стволовыми клетками на прошлой неделе, чтобы быть готовым к турниру в Белом доме. Тренировочный лагерь должен был начаться сегодня. Я готовился.

Я понимаю, что сделки иногда срываются, но публично заявлять неправду — это неправильно. После всего, что я отдал UFC, всех этих лет, защит титулов, боёв, слышать, что я «закончен», — это обидно. Особенно учитывая, что ещё в пятницу UFC звонил мне и пытался заполучить меня на этот турнир за намного меньшие деньги.

Если UFC действительно считает, что я «закончен», я с уважением прошу освободить меня от контракта сегодня же. Хватит игр, хватит манипуляций. Спасибо настоящим фанатам, которые понимают, что к чему», — написал Джонс в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Джонс мог встретиться на турнире с Алексом Перейрой, но в итоге бразилец подерётся с Сирилом Ганом за временный титул в тяжёлом весе. Главным событием вечера станет бой между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.