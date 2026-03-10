Скидки
Тим Цзю проведёт поединок в среднем весе 5 апреля, есть соперник

5 апреля в Вуллонгонге (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (26-3, 18 KO) встретится с непобеждённым албанцем Дэнисом Нурджем (20-0, 9 КО).

Поединок пройдёт в лимите средней весовой категории (до 72,6 кг).

Тиму Цзю 31 год. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Цзю победил единогласным решением американца Энтони Веласкеса.

